Nuovo Dpcm: ristoranti, parrucchieri e scuola. Cosa cambia? Oggi la firma (Di martedì 2 marzo 2021) E' arrivata la firma del Nuovo Dpcm con le restrizioni anti Covid , il primo di Mario Draghi, che - da sabato 6 marzo al 6 aprile - sostituirà il Dpcm 16 gennaio attualmente in vigore. Il ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 2 marzo 2021) E' arrivata ladelcon le restrizioni anti Covid , il primo di Mario Draghi, che - da sabato 6 marzo al 6 aprile - sostituirà il16 gennaio attualmente in vigore. Il ...

Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - TgLa7 : ??Nuovo #Dpcm: scuola in Dad nelle zone rosse e nei territori dove su 100mila abitanti darà pari o superiore a 250 c… - Agenzia_Ansa : In arrivo il nuovo Dpcm con le regole fino a Pasqua. Ecco le misure in pillole #ANSA - SwimSwam_Italia : Piscine E Palestre Chiuse Fino Al 6 Aprile Il Nuovo DPCM - GiulioSarus : Nuovo DPCM, a Pasqua chi vive in zona rossa non potrà andare a trovare a casa amici e parenti nemmeno una sola volt… -