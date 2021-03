Nuovo Dpcm: ristoranti, palestre, parrucchieri e scuola. Cosa cambia? Oggi la firma (Di martedì 2 marzo 2021) E' questione di ore. Questo pomeriggio, alle 18.45, i ministri per gli Affari regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, illustreranno le nuove misure del Dpcm sull'emergenza ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 2 marzo 2021) E' questione di ore. Questo pomeriggio, alle 18.45, i ministri per gli Affari regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, illustreranno le nuove misure delsull'emergenza ...

Agenzia_Ansa : In arrivo il nuovo Dpcm con le regole fino a Pasqua. Ecco le misure in pillole #ANSA - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - petergomezblog : Nuovo Dpcm e variante inglese. Siamo in ritardo? - radioanchio : #Radioanchio h.7:30/9:30 @giorgiozanchini #3marzo @Radio1Rai Cosa cambia con il nuovo #Dpcm? Che accadrà alle… - tavano_anna : RT @LaNotiziaTweet: Nuovo vertice a Palazzo Chigi per sciogliere il nodo scuole. Poi #Draghi firmerà il suo primo #Dpcm anti-Covid in vigor… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Covid, Toti: scuole chiuse con 250contagi ogni 100mila abitanti Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, a Oggi e un altro giorno su RaiUno dopo il vertice con i ministri sul nuovo Dpcm. 'Per il momento noi in Liguria le scuole le abbiamo ...

Corepla al Festival di Sanremo per l'educazione ambientale LE ULTIME NOTIZIE Primo Piano Nuovo Dpcm: oggi conferenza per svelarne contenuto ma senza il premier 2 Marzo 2021 Non sarà Mario Draghi a spiegare il contenuto del nuovo Dpcm che entrerà in vigore il ...

Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse» Il Sole 24 ORE Nuovo Dpcm, Villani (Cts): "Misure zone rosse non riguarderanno solo scuole" AGI - Il governo lima il nuovo Dpcm con le misure restrittive per limitare la diffusione del Covid. Ieri si è tenuta una riunione interlocutoria a palazzo Chigi sul nuovo provvedimento. Ci sono ancora ...

Covid, Provincia di Ancona in zona rossa In serata è attesa la firma dell'ordinanza La Provincia di Ancona in zona rossa. In serata il Presidente Francesco Acquaroli firmerà l'ordinanza con valenza a partire da domani (3 marzo). Tutti i dett ...

Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, a Oggi e un altro giorno su RaiUno dopo il vertice con i ministri sul. 'Per il momento noi in Liguria le scuole le abbiamo ...LE ULTIME NOTIZIE Primo Piano: oggi conferenza per svelarne contenuto ma senza il premier 2 Marzo 2021 Non sarà Mario Draghi a spiegare il contenuto delche entrerà in vigore il ...AGI - Il governo lima il nuovo Dpcm con le misure restrittive per limitare la diffusione del Covid. Ieri si è tenuta una riunione interlocutoria a palazzo Chigi sul nuovo provvedimento. Ci sono ancora ...In serata è attesa la firma dell'ordinanza La Provincia di Ancona in zona rossa. In serata il Presidente Francesco Acquaroli firmerà l'ordinanza con valenza a partire da domani (3 marzo). Tutti i dett ...