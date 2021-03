Nuovo Dpcm marzo 2021, conferenza stampa nel pomeriggio: cambiano le regole sulla scuola (Di martedì 2 marzo 2021) Oggi, 2 marzo 2021, il Premier Mario Draghi ha firmato il Nuovo Dpcm con le restrizioni anti Covid che entrerà in vigore da sabato 6 marzo fino al 6 aprile. Le nuove regole saranno comunicate, alle 18.45, dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal ministro degli affari regionali Maria Stella Gelmini. Il Premier non prenderà parte alla conferenza stampa. All’incontro con i giornalisti parteciperanno anche il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Al momento uno dei nodi più spinosi è quello della scuola. Nel Nuovo Dpcm molto probabilmente si parlerà di regole più rigide per quante ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 marzo 2021) Oggi, 2, il Premier Mario Draghi ha firmato ilcon le restrizioni anti Covid che entrerà in vigore da sabato 6fino al 6 aprile. Le nuovesaranno comunicate, alle 18.45, dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal ministro degli affari regionali Maria Stella Gelmini. Il Premier non prenderà parte alla. All’incontro con i giornalisti parteciperanno anche il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Al momento uno dei nodi più spinosi è quello della. Nelmolto probabilmente si parlerà dipiù rigide per quante ...

