Nuovo dpcm, in zona rossa chiuse tutte le scuole. Oggi la firma di Draghi: ma il premier non parlerà (Di martedì 2 marzo 2021) Il premier firmerà Oggi il Nuovo dpcm che entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo. Ma a differenza del suo predecessore, non ci sarà nessuna conferenza stampa in merito: Palazzo Chigi si limiterà a diffondere una nota sulle misure.

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm Nuovo dpcm, in zona rossa chiuse tutte le scuole. Oggi la firma di Draghi: ma il premier non parlerà Il premier firmerà oggi il nuovo dpcm che entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo. Ma a differenza del suo predecessore, non ci sarà nessuna conferenza stampa in merito: Palazzo Chigi si limiterà a diffondere una nota sulle ...

Covid, verso la chiusura delle scuole nelle 'zone rosse' Scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti. E' la linea decisa, in vista del nuovo dpcm, dalla Cabina di regia a Palazzo Chigi che ha espresso "preoccupazione per le varianti del Covid". Intanto, parte a Milano la sperimentazione per somministrare i vaccini ai civili, anche ...

Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse» Il Sole 24 ORE Covid-19, verso ristori per zone rosse locali con il Dpcm di Draghi Nel Dpcm di Draghi, poi, dovrebbero arrivare anche nuove regole per le scuole. L’ipotesi prevalente sarebbe di chiudere automaticamente gli istituti in zona rossa, anche se secondo il Corriere rimane ...

Scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti. E' la linea decisa, in vista del nuovo dpcm, dalla Cabina di regia a Palazzo Chigi che ha espresso "preoccupazione per le varianti del Covid". Intanto, parte a Milano la sperimentazione per somministrare i vaccini ai civili.