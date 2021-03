Nuovo Dpcm, Gelmini: dal 27/3 riaprono cinema e teatri con prenotazione online (Di martedì 2 marzo 2021) Dal 27 marzo nelle zone gialle si potrà andare al cinema e a teatro soltanto con prenotazione online. Lo ha annunciato il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini. La capienza non potrà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) Dal 27 marzo nelle zone gialle si potrà andare ale a teatro soltanto con. Lo ha annunciato il ministro degli Affari regionali, Mariastella. La capienza non potrà ...

Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - TgLa7 : ??Nuovo #Dpcm: scuola in Dad nelle zone rosse e nei territori dove su 100mila abitanti darà pari o superiore a 250 c… - Agenzia_Ansa : In arrivo il nuovo Dpcm con le regole fino a Pasqua. Ecco le misure in pillole #ANSA - carutig : RT @Palazzo_Chigi: Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della Salu… - repubblica : ?? Ecco il nuovo Dpcm: tutte le misure su scuole, spostamenti, negozi e seconde case -