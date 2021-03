Nuovo Dpcm e zone rosse: il piano di Mario Draghi per scuola e covid dal 6 marzo (Di martedì 2 marzo 2021) Dal 6 marzo entrerà in vigore il prossimo Dpcm, il primo firmato dal neo premier Mario Draghi. Le nuove misure saranno valide fino al 6 aprile, e i divieti riguarderanno anche le giornate di Pasqua e Pasquetta. Oggi è un giorno decisivo: in mattinata è programmata la riunione tra il presidente del Consiglio e gli esponenti della maggioranza: sul tavolo alcuni nodi fondamentali come quello della scuola. covid: nuove zone rosse In attesa del prossimo Dpcm, continua la lotta al covid-19 e alla sua diffusione. Nelle scorse ore anche altre zone della Lombardia, oltre a Brescia, sono passate in quella che ormai viene definita la zona “arancione rafforzata”. Si tratta delle province di Como e di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021) Dal 6entrerà in vigore il prossimo, il primo firmato dal neo premier. Le nuove misure saranno valide fino al 6 aprile, e i divieti riguarderanno anche le giornate di Pasqua e Pasquetta. Oggi è un giorno decisivo: in mattinata è programmata la riunione tra il presidente del Consiglio e gli esponenti della maggioranza: sul tavolo alcuni nodi fondamentali come quello della: nuoveIn attesa del prossimo, continua la lotta al-19 e alla sua diffusione. Nelle scorse ore anche altredella Lombardia, oltre a Brescia, sono passate in quella che ormai viene definita la zona “arancione rafforzata”. Si tratta delle province di Como e di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse» Il Sole 24 ORE DPCM, mentre aumentano le zone in arancione resta da sciogliere il nodo scuola In vista del nuovo Dpcm è tornato a far discutere proprio il tema scuola. Se per le zone rosse la chiusura degli istituti scolastici sembra essere largamente condivisa, per le zone arancioni – sempre ...

Covid, parrucchieri e centri estetici: luoghi sicuri e imprese da tutelare L’allarme di Casartigiani Napoli: il Governo intervenga per tenere tutti aperti, anche nelle zone rosse. Si rischia il proliferare degli abusivi ...

In vista del nuovo Dpcm è tornato a far discutere proprio il tema scuola. Se per le zone rosse la chiusura degli istituti scolastici sembra essere largamente condivisa, per le zone arancioni – sempre ...L’allarme di Casartigiani Napoli: il Governo intervenga per tenere tutti aperti, anche nelle zone rosse. Si rischia il proliferare degli abusivi ...