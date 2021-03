Nuovo Dpcm Draghi: oggi la firma. Tutte le regole dal 6 marzo fino a Pasqua (Di martedì 2 marzo 2021) Si stringono i tempi per il varo del Nuovo Dpcm anti Covid, il primo dell’era di Mario Draghi. Stamani 2 marzo a Palazzo Chigi la riunione della cabina di regia sulle misure da adottare. Al tavolo con il premier, i ministri e i rappresentanti del Cts (Comitato tecnico scientifico). In ballo ci sono questioni spinose come il nodo scuola. Il propagarsi sempre più rapido delle varianti (nel solo Piemonte rappresentano il 50% dei nuovi casi) complica tutto. Così c’è da capire se non sia troppo rischioso restare con la didattica in presenza anche soltanto parziale. Aule sbarrate oppure no? Il primo Dpcm Draghi entrerà in vigore sabato prossimo 6 marzo e durerà fino al 6 aprile. Significa che regole e divieti resteranno valide anche a ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 marzo 2021) Si stringono i tempi per il varo delanti Covid, il primo dell’era di Mario. Stamani 2a Palazzo Chigi la riunione della cabina di regia sulle misure da adottare. Al tavolo con il premier, i ministri e i rappresentanti del Cts (Comitato tecnico scientifico). In ballo ci sono questioni spinose come il nodo scuola. Il propagarsi sempre più rapido delle varianti (nel solo Piemonte rappresentano il 50% dei nuovi casi) complica tutto. Così c’è da capire se non sia troppo rischioso restare con la didattica in presenza anche soltanto parziale. Aule sbarrate oppure no? Il primoentrerà in vigore sabato prossimo 6e dureràal 6 aprile. Significa chee divieti resteranno valide anche a ...

