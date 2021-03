Nuovo Dpcm, Draghi ha firmato. Scuole, spostamenti, locali: ecco le regole fino a Pasqua (Di martedì 2 marzo 2021) Il Nuovo decreto sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile e quindi sarà in vigore anche durante il periodo Pasquale. Confermata la divisione in fasce per colore, tra le novità c’è l’apertura dei musei in zona gialla anche nei weekend su prenotazione Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 marzo 2021) Ildecreto sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile e quindi sarà in vigore anche durante il periodole. Confermata la divisione in fasce per colore, tra le novità c’è l’apertura dei musei in zona gialla anche nei weekend su prenotazione

