Nuovo Dpcm Draghi di marzo | spostamenti tra regioni | coprifuoco | negozi Oggi la firma | regole e dubbi

(Di martedì 2 marzo 2021)ladeldel governo, che sarà in vigore dal 6al 6 aprile. Convocata la cabina di regia per affrontare il nodo della chiusura di scuole e

sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - fattoquotidiano : Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riuni… - Agenzia_Italia : Stretta finale, Draghi lima il nuovo Dpcm. Oggi la firma - fisco24_info : Stretta finale, Draghi lima il nuovo Dpcm. Oggi la firma: AGI - Il governo lima il nuovo Dpcm con le misure restrit… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Il Sole 24 ORE

Prima della firma delche entrerà in vigore da sabato, c'è bisogno di un ulteriore approfondimento, per stabilire come potranno e dovranno avvenire le chiusure. Stamattina ci sarà una ...Leggi anche, resta il nodo scuola: "Aule chiuse nelle zone rosse" Già oggi diverse parti d'Italia stanno sperimentando l'"arancione scuro" con lo stop alle lezioni in presenza a cui ieri ...I dati peggiorano: sembra inevitabile un nuovo lockdown con lezioni a distanza e l’uscita da casa solo per lavoro o salute ...AGI - Il governo lima il nuovo Dpcm con le misure restrittive per limitare la diffusione del Covid. Ieri si è tenuta una riunione interlocutoria a palazzo Chigi sul nuovo provvedimento. Ci sono ancora ...