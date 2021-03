Nuovo Dpcm Draghi, cosa cambia per le scuole: chiusure anche in zona gialla e arancione. Ecco le novità (Di martedì 2 marzo 2021) Questa mattina si è tenuta, a palazzo Chigi, la riunione del presidente del Consiglio Mario Draghi assieme con ministri ed esperti per stilare il Nuovo decreto. Il Nuovo Dpcm sarà firmato e divulgato oggi, tuttavia Draghi non terrà nessuna conferenza stampa in merito. Nella cabina di regia è emersa molta preoccupazione per l’alta contagiosità delle varianti, soprattutto per la diffusione che si sta sviluppando nelle scuole. Come sappiamo, anche solo pensando alla Capitale, sono tanti gli istituti scolastici chiusi per ‘variante Covid’: forse un po’ troppi in troppo poco tempo. Leggi anche: Roma, variante Brasiliana del Covid: chiusa una scuola per 5 giorni Quale potrebbe dunque essere la soluzione pensata dal Nuovo Governo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) Questa mattina si è tenuta, a palazzo Chigi, la riunione del presidente del Consiglio Marioassieme con ministri ed esperti per stilare ildecreto. Ilsarà firmato e divulgato oggi, tuttavianon terrà nessuna conferenza stampa in merito. Nella cabina di regia è emersa molta preoccupazione per l’alta contagiosità delle varianti, soprattutto per la diffusione che si sta sviluppando nelle. Come sappiamo,solo pensando alla Capitale, sono tanti gli istituti scolastici chiusi per ‘variante Covid’: forse un po’ troppi in troppo poco tempo. Leggi: Roma, variante Brasiliana del Covid: chiusa una scuola per 5 giorni Quale potrebbe dunque essere la soluzione pensata dalGoverno ...

