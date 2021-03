Nuovo Dpcm: dal 27 marzo riaprono teatri e cinema in zona gialla. No a stadi, piscine e palestre (Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Nuovo Dpcm che resterà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, quindi anche per la giornata di Pasqua. Ecco una sintesi delle principali novità e ... Leggi su gazzetta (Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato ilche resterà in vigore dal 6al 6 aprile, quindi anche per la giornata di Pasqua. Ecco una sintesi delle principali novità e ...

