Nuovo Dpcm, Casa (M5S): “Si tuteli il diritto all’Istruzione” (Di martedì 2 marzo 2021) “La stretta sull’attività scolastica del Nuovo Dpcm arriva in uno scenario nel quale già un terzo degli studenti italiani, causa pandemia, è a Casa. Ancora una volta si giunge alla misura estrema della chiusura perché prima, soprattutto a livello locale, non si è fatto abbastanza dal punto di vista dei controlli, del presidio del territorio, della prevenzione". Così Vittoria Casa, Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) “La stretta sull’attività scolastica delarriva in uno scenario nel quale già un terzo degli studenti italiani, causa pandemia, è a. Ancora una volta si giunge alla misura estrema della chiusura perché prima, soprattutto a livello locale, non si è fatto abbastanza dal punto di vista dei controlli, del presidio del territorio, della prevenzione". Così Vittoria, Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera. L'articolo .

Agenzia_Ansa : In arrivo il nuovo Dpcm con le regole fino a Pasqua. Ecco le misure in pillole #ANSA - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - Straccia2 : Nuovo Dpcm, Draghi firma il decreto ma non spiegherà le misure: in conferenza stampa i ministri Speranza e Gelmini… - salernonotizie : Nuovo Dpcm, le regole fino a Pasqua. Ristoranti chiusi di sera e niente barbieri in zona rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Dpcm,verso nuova stretta.Stasera misure 16.05 Dpcm,verso nuova stretta. Stasera misure Attesa per oggi la firma del nuovo Dpcm anti - Covid, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile coprendo quindi anche Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Si va verso una nuova stretta. Nel vertice di oggi a P. Chigi è emersa ...

Per Meloni pandemia è solo una tragica normalità, stop a Dpcm che limitano libertà E poi la frecciatina pro ristoratori rivolta ai duri e puri del lockdown: A breve, tuttavia, il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà il nuovo Dpcm che introdurrà le nuove misure di ...

Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse» Il Sole 24 ORE Scuole Draghi: restano chiuse in Zona Rossa Le Scuole dopo la nascita del Governo Draghi sta cercando di ricominciare ma troppi dubbi bloccano la ripresa. Scopriamo tutte le novità.

Coronavirus in Italia, bollettino 2 marzo: i dati alle 17. Veneto e Toscana oltre i mille casi, 40 morti in Puglia Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 2 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno in cui arriverà ...

16.05,verso nuova stretta. Stasera misure Attesa per oggi la firma delanti - Covid, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile coprendo quindi anche Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Si va verso una nuova stretta. Nel vertice di oggi a P. Chigi è emersa ...E poi la frecciatina pro ristoratori rivolta ai duri e puri del lockdown: A breve, tuttavia, il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà ilche introdurrà le nuove misure di ...Le Scuole dopo la nascita del Governo Draghi sta cercando di ricominciare ma troppi dubbi bloccano la ripresa. Scopriamo tutte le novità.Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 2 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno in cui arriverà ...