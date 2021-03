Nuovo Dpcm, bar: asporto vietato dopo le 18 (Di martedì 2 marzo 2021) Nel Nuovo Dpcm anti Covid appena varato dal governo Draghi resta il divieto di asporto per i bar dopo le 18, ma sarà consentito fino alle 22 da enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande. “A proposito delle notizie di stampa riguardanti la disciplina delle ‘attività dei servizi di ristorazione’ in relazione all’asporto, si precisa che è rimasto il divieto di asporto per le attività dei bar (codice Ateco 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25). Resta, ovviamente, vietato il consumo sul posto”, spiega una nota del Ministero della Salute. La ... Leggi su udine20 (Di martedì 2 marzo 2021) Nelanti Covid appena varato dal governo Draghi resta il divieto diper i barle 18, ma sarà consentito fino alle 22 da enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande. “A proposito delle notizie di stampa riguardanti la disciplina delle ‘attività dei servizi di ristorazione’ in relazione all’, si precisa che è rimasto il divieto diper le attività dei bar (codice Ateco 56.3)le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l’solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25). Resta, ovviamente,il consumo sul posto”, spiega una nota del Ministero della Salute. La ...

