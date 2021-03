Nuovo Dpcm, alle 18,45 conferenza stampa con Gelmini, Speranza, Brusaferro e Locatelli. Non c'è Draghi DIRETTA (Di martedì 2 marzo 2021) Nuovo Dpcm: alle 18.45 la conferenza stampa . Senza il premier Mario Draghi, in un Nuovo segnale di discontinuità rispetto al governo Conte. A presiedere la conferenza stampa sulle misure anti - Covid ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021)18.45 la. Senza il premier Mario, in unsegnale di discontinuità rispetto al governo Conte. A presiedere lasulle misure anti - Covid ...

Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - Agenzia_Ansa : Scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiun… - sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - Corriere : Nuovo Dpcm: le regole e i parametri che fanno scattare la chiusura degli istituti scolastici - DeluccaGiuliano : RT @Ferdi__Romano: ??++ATTENZIONE!++?? Pubblicato in G.U. il nuovo DPCM recante modifiche ed integrazioni alla #gerarchiadellefonti. Intro… -