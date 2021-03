Nuovi Led superefficienti e resistenti ad alte temperature

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) – Innovativi diodi a emissione di luce (Led) stampabili, capaci di produrre luce cromaticamente pura in modo estremamente efficiente anche a elevatedi funzionamento, tipicamente dannose per i dispositivi tradizionali. Questo il risultato della collaborazione tra l’Università di Milano-Bicocca, la Jiao Tong University e l’Istituto di Sicurezza Ecologica e Controllo dell’Inquinamento di Shanghai. Lo studio è frutto della sinergia tra i due team di ricerca: quello italiano, guidato dal professor Sergio Brovelli del Dipartimento di Scienza dei Materiali e quello cinese, coordinato dal professor Liang Li del Dipartimento di Scienza e Ingegneria Ambientale della Jiao Tong University. Il lavoro, dal titolo ‘Suppression ofQuenching in Perovskite Nanocrystals for Highly Efficient and Thermally Stable Light Emitting Diodes’ ...