Nuovi casi e vittime di Covid in Italia (Di martedì 2 marzo 2021) I dati aggiornati sull'emergenza Coronavirus in Italia diffusi dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle regioni. Coronavirus, il bilancio del 2 marzo 2021: 17.083 contagi e 343 morti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 2 marzo 2021) I dati aggiornati sull'emergenza Coronavirus indiffusi dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle regioni. Coronavirus, il bilancio del 2 marzo 2021: 17.083 contagi e 343 morti su Notizie.it.

RobertoBurioni : Mentre noi parliamo di zone rosse da Israele arrivano queste notizie (dati giornalieri dal picco di gennaio): -63%… - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - RegLombardia : #LNews A fronte di 20.571 tamponi effettuati, sono 2.135 i nuovi positivi (10,3%). I guariti/dimessi sono 3.432.… - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 17.083 nuovi casi e 343 morti #coronavirus - FabiParraguezM : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 marzo: 17.083 nuovi casi e 343 morti -