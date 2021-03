Nuova indagine per l’ispettrice Lamberti in una Bologna dalle tante sfaccettature (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – Nel Teatro Anatomico, all’interno del Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna, viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna. Parte da qui il nuovo caso dell’ispettrice capo Rosa Maria Lamberti, nata dalla penna della scrittrice Romilda Scaldaferri, già autrice de ‘Il Vincente’, primo libro della serie. In ‘Mater dolorosa’, l’ispettrice Lamberti scoprirà che l’ambiente universitario, dove lavorava la vittima, è un mondo insidioso in cui, sotto una patina di perbenismo, si nascondono passioni insospettate. Con la sua consueta ostinazione e con uno slancio alimentato dal sentimento di profonda pietà verso la madre della giovane uccisa, l’investigatrice cercherà di scoprire la verità. “L’indagine di Rosa Maria Lamberti parte da un dubbio: si trova di fronte un caso di femminicidio o ci sono altri motivi dietro il delitto? Sicuramente è un caso più angoscioso rispetto al primo- ha spiegato Romilda Scaldaferri durante la presentazione- È un romanzo giallo che indaga sulle relazioni, che mette in scena diversi personaggi, che sviscera il rapporto tra genitori e figli, un rapporto ambivalente, spesso contraddittorio”. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA – Nel Teatro Anatomico, all’interno del Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna, viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna. Parte da qui il nuovo caso dell’ispettrice capo Rosa Maria Lamberti, nata dalla penna della scrittrice Romilda Scaldaferri, già autrice de ‘Il Vincente’, primo libro della serie. In ‘Mater dolorosa’, l’ispettrice Lamberti scoprirà che l’ambiente universitario, dove lavorava la vittima, è un mondo insidioso in cui, sotto una patina di perbenismo, si nascondono passioni insospettate. Con la sua consueta ostinazione e con uno slancio alimentato dal sentimento di profonda pietà verso la madre della giovane uccisa, l’investigatrice cercherà di scoprire la verità. “L’indagine di Rosa Maria Lamberti parte da un dubbio: si trova di fronte un caso di femminicidio o ci sono altri motivi dietro il delitto? Sicuramente è un caso più angoscioso rispetto al primo- ha spiegato Romilda Scaldaferri durante la presentazione- È un romanzo giallo che indaga sulle relazioni, che mette in scena diversi personaggi, che sviscera il rapporto tra genitori e figli, un rapporto ambivalente, spesso contraddittorio”.

