Nulla da fare per il cambio offerta Iliad pure con secondo piano 5G (Di martedì 2 marzo 2021) Meglio rassegnarsi, ancora una volta, al mancato cambio offerta Iliad per i già clienti. Nonostante il vettore, proprio in queste ore di questo martedì 2 marzo, abbia annunciato una nuova offerta 5G, chi possiede già una SIM non potrà effettuare alcun passaggio alla rinnovata soluzione. Restano in piedi i soliti escamotage di sempre, quelli che consentono di beneficiare anche delle nuove condizioni ma a patto che si faccia la cosiddetta triangolazione. Già in occasione del lancio della prima offerta 5G mobile del vettore mobile (quella con 70 GB di traffico) non era stato possibile ottenere il cambio offerta Iliad. All’epoca era già stato fornito un feedback ufficiale negativo al riguardo. Era il mese di dicembre 2020 ma da allora ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Meglio rassegnarsi, ancora una volta, al mancatoper i già clienti. Nonostante il vettore, proprio in queste ore di questo martedì 2 marzo, abbia annunciato una nuova5G, chi possiede già una SIM non potrà effettuare alcun passaggio alla rinnovata soluzione. Restano in piedi i soliti escamotage di sempre, quelli che consentono di beneficiare anche delle nuove condizioni ma a patto che si faccia la cosiddetta triangolazione. Già in occasione del lancio della prima5G mobile del vettore mobile (quella con 70 GB di traffico) non era stato possibile ottenere il. All’epoca era già stato fornito un feedback ufficiale negativo al riguardo. Era il mese di dicembre 2020 ma da allora ...

fattoquotidiano : “Non ne sapevamo assolutamente nulla”. Un ministro dei Cinque Stelle commenta così la decisione di Mario Draghi di… - lucatelese : “Richiamate i vostri uomini dai boschi e non vi succederà nulla. Fuori! O vi ammazziamo tutte, con i bambini!”. Wil… - borghi_claudio : @Daphne14397347 @GCerrinaFeroni Consiglio di leggere tutto l'articolo della Prof.ssa su 'Il Messaggero'. Vengono de… - accountconlaR : Maria Teresa è veramente sottona di Tommaso non c’è nulla da fare ?? - RegnaFirenze : RT @latwittipe: @apri_la_mente A volte meglio non fare nulla che fare danni come abolire lo scudo penale a Ilva, tagliare i parlamentari, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Nulla fare Nuovo Dpcm marzo 2021: oggi la firma. A che ora è la conferenza stampa Bar e ristoranti Niente da fare per l'apeertura serale in zona gialla di bar e ristoranti . Nulla cambierà rispetto ad adesso. Bar e ristoranti saranno invece chiusi anche a mezzogiorno in zona ...

'Hold On' è il nuovo singolo di Justin Bieber Al momento non si sa nulla di più riguardo la canzone. Si conosce, invece, quello che sarà il mood ... Nel creare questo album il mio obiettivo è fare musica che offra conforto, per creare canzoni con ...

Nulla da fare per il cambio offerta Iliad pure con secondo piano 5G OptiMagazine Bar e ristoranti Niente daper l'apeertura serale in zona gialla di bar e ristoranti .cambierà rispetto ad adesso. Bar e ristoranti saranno invece chiusi anche a mezzogiorno in zona ...Al momento non si sadi più riguardo la canzone. Si conosce, invece, quello che sarà il mood ... Nel creare questo album il mio obiettivo èmusica che offra conforto, per creare canzoni con ...