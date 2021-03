NU-9: il nuovo composto per trattare la SLA (Di martedì 2 marzo 2021) Finora, non ci sono stati farmaci o trattamenti per la componente cerebrale della SLA (sclerosi laterale amiotrofica) e nessun farmaco per i pazienti con HSP (paraplegia spastica ereditaria) e PLS (sclerosi laterale primaria). “Anche se i motoneuroni superiori sono responsabili dell’inizio e della modulazione del movimento e la loro degenerazione è un evento precoce nella SLA, finora non c’è stata alcuna opzione di trattamento per migliorare la loro salute“, ha detto l’autore senior Hande Ozdinler, professore associato di neurologia presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine. “Abbiamo identificato il primo composto che migliora la salute dei motoneuroni superiori che si ammalano”. Lo studio è stato pubblicato su Clinical and Translational Medicine. Ozdinler ha collaborato alla ricerca con l’autore dello studio Richard B. Silverman, professore ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 marzo 2021) Finora, non ci sono stati farmaci o trattamenti per la componente cerebrale della SLA (sclerosi laterale amiotrofica) e nessun farmaco per i pazienti con HSP (paraplegia spastica ereditaria) e PLS (sclerosi laterale primaria). “Anche se i motoneuroni superiori sono responsabili dell’inizio e della modulazione del movimento e la loro degenerazione è un evento precoce nella SLA, finora non c’è stata alcuna opzione di trattamento per migliorare la loro salute“, ha detto l’autore senior Hande Ozdinler, professore associato di neurologia presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine. “Abbiamo identificato il primoche migliora la salute dei motoneuroni superiori che si ammalano”. Lo studio è stato pubblicato su Clinical and Translational Medicine. Ozdinler ha collaborato alla ricerca con l’autore dello studio Richard B. Silverman, professore ...

