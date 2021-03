Nozze M5S e socialisti Ue? I dubbi di Pittella (Pd) (Di martedì 2 marzo 2021) Se la tattica continuerà a guidare le scelte politiche, non usciremo dalla crisi di sistema che rende questo Paese in continua precaria transizione. Anche sui rapporti tra Pd e 5 Stelle, in Italia come nel Parlamento europeo, dovremmo provare a ragionare sulla base di una discussione di e nel merito e non su quelle che possono apparire convenienze tattiche immediate. É indubbio che il Movimento pentastellato sia nato sulla spinta di un prevalente moto antisistema e che la prova del Governo, a Roma e in Europa, abbia prodotto una trasformazione profonda, ponendolo di fronte alla responsabilità e ai doveri delle scelte, alla costruzione delle decisioni. E anche il loro linguaggio iconoclasta e a tratti violento, l’armamentario ideologico, la prassi parlamentare si sono evoluti verso una dimensione di sistema. Lo considero francamente un bene. Anche mettendo in conto il ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) Se la tattica continuerà a guidare le scelte politiche, non usciremo dalla crisi di sistema che rende questo Paese in continua precaria transizione. Anche sui rapporti tra Pd e 5 Stelle, in Italia come nel Parlamento europeo, dovremmo provare a ragionare sulla base di una discussione di e nel merito e non su quelle che possono apparire convenienze tattiche immediate. É ino che il Movimento pentastellato sia nato sulla spinta di un prevalente moto antisistema e che la prova del Governo, a Roma e in Europa, abbia prodotto una trasformazione profonda, ponendolo di fronte alla responsabilità e ai doveri delle scelte, alla costruzione delle decisioni. E anche il loro linguaggio iconoclasta e a tratti violento, l’armamentario ideologico, la prassi parlamentare si sono evoluti verso una dimensione di sistema. Lo considero francamente un bene. Anche mettendo in conto il ...

