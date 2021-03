motosprint : Noriyuki #Haga ne fa 46: traversi e simpatia al servizio della #Superbike -

Ultime Notizie dalla rete : Noriyuki Haga

Motosprint.it

Un altro compleanno importante nel panorama Superbike. Spegne 46 candeline oggi il funambolico giapponese, soprannominato 'Nitro Nori' per il suo stile di guida tutto traversi e colpi di genio. Icona della Superbike tra il 97 ed il 2013 , un passato in 500/MotoGP e nel CIV Supersport fanno ...In Superbike , nel 2000, stava per vincere il titolo con la Yamaha , se solo un controllo antidoping non avesse fermato unrisultato positivo. Con la Yamaha, dopo un inizio difficile, ...Spegne le candeline un’altra Leggenda della Superbike, che ha legato il suo nome alla Yamaha ma ha guidato anche Aprilia e Ducati ...L’allenamento di Nitronori Haga è riassunto in un video di trenta secondi in 4:3 visto più di 700 mila volte. Ed è un inno al motociclismo meno pettinato ed elettronico, in chiaro la domenica, senza m ...