Non solo Dad: corpo, amore e relazioni degli adolescenti al tempo del Covid (Di martedì 2 marzo 2021) “Irresponsabili” o “poverini”: è difficile per un adulto immedesimarsi nelle difficoltà di chi è adolescente ai tempi del Covid, senza essere paternalista. Ma crescere con il distanziamento sociale senza potersi allontanare dalla famiglia è una sfida non da poco. Ne abbiamo parlato con la psicoterapeuta Alessandra Beria Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 marzo 2021) “Irresponsabili” o “poverini”: è difficile per un adulto immedesimarsi nelle difficoltà di chi è adolescente ai tempi del, senza essere paternalista. Ma crescere con il distanziamento sociale senza potersi allontanare dalla famiglia è una sfida non da poco. Ne abbiamo parlato con la psicoterapeuta Alessandra Beria

matteorenzi : Giusto chiedere all’Europa più dosi di vaccino ma intanto dovremmo usare quelle che abbiamo. Abbiamo NON utilizzato… - matteorenzi : Tanti articoli su vaccini russi o cinesi. L’assurda verità è che in Italia oltre 1 milione di dosi è BLOCCATO e NON… - matteorenzi : Oggi è una giornata bellissima, non è il giorno giusto per arrabbiarsi. È sempre quello giusto invece per citare in… - PigiDimitri : Sui banchi a rotelle stendiamo un velo pietoso: la vicenda è talmente grottesca che solo a parlarne mi viene da vom… - xGaBollo : Ma perchè no vabbe lo so capire da solo il perchè e poi qua nessuno leggerebbe quindi non riceverei ugualmente risp… -