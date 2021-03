«Non sei di sinistra? Allora non puoi insegnare» Ecco come funziona nelle università anglosassoni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 2 marzo 2021) Washington, 2 mar – Qual è lo stato di salute della libertà accademica? Assai precario. Questo, almeno, è quanto emerge da un rapporto stilato dal Center for the Study of Partisanship and Ideology, e diffuso dal politologo canadese Eric Kaufmann sulle colonne del Wall Street Journal. La ricerca analizza infatti il grado di partigianeria ideologica che si respira. E i risultati sono a dir poco inquietanti. In pratica, lo studio rileva che la discriminazione politica e la cancel culture si stanno diffondendo a macchia d’olio in tutti gli atenei di lingua inglese. Tradotto: chi non si professa liberal o progressista viene sostanzialmente messo all’angolo. «Niente lavoro per gli elettori di Trump» Tanto per cominciare, il rapporto evidenzia che per docenti o collaboratori di idee conservatrici è sempre ...