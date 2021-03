“Non aspettiamo altro che te” Cristina Chiabotto svela il nome della figlia. Ecco quale sarà (Di martedì 2 marzo 2021) Cristina Chiabotto è raggiante e felice; così appare nello scatto che ha condiviso con i fan sui social. Chiabotto: “Non aspettiamo altro che te” L’ex Miss Italia ha fatto incetta di like con la sua ultima foto; stesa su di un rato, con le mani sul pancione, la bella piemontese si mostra sorridente e serena. Non aspettiamo altro che te. Luce Maria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl 86) Cristina, che presto darà alla luce il frutto dell’amore con l’imprenditore Marco Roscio, ha deciso di svelare il nome della futura bambina, Luce Maria. I fan hanno accolto con ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 2 marzo 2021)è raggiante e felice; così appare nello scatto che ha condiviso con i fan sui social.: “Nonche te” L’ex Miss Italia ha fatto incetta di like con la sua ultima foto; stesa su di un rato, con le mani sul pancione, la bella piemontese si mostra sorridente e serena. Nonche te. Luce Maria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@vanillagirl 86), che presto darà alla luce il frutto dell’amore con l’imprenditore Marco Roscio, ha deciso dire ilfutura bambina, Luce Maria. I fan hanno accolto con ...

