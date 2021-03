“Non aspettiamo altro che te”. Cristina Chiabotto, pancione in vista per svelare il nome della bambina (Di martedì 2 marzo 2021) Cristina Chiabotto ha reso felici migliaia di follower con l’annuncio sensazionale di qualche settimana fa. Infatti, la showgirl e conduttrice televisiva di 30 anni ha annunciato di aspettare una bambina. E ormai il parto si avvicina a grandi passi, visto che se tutto andrà come previsto, la neonata verrà alla luce il prossimo 4 maggio. Nelle ultime ore la donna ha pubblicato una sua bellissima foto con il pancione e soprattutto ha svelato un’informazione che tutti aspettavano con ansia. Se per quanto riguarda il sesso non c’erano più dubbi, avendo comunicato a tutti che nascerà una femminuccia, sul fronte nome era mistero assoluto. E a quasi due mesi dal parto ha fugato ogni dubbio anche su questo aspetto. Infatti, nella didascalia a corredo del post ha scritto ufficialmente il nome ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021)ha reso felici migliaia di follower con l’annuncio sensazionale di qualche settimana fa. Infatti, la showgirl e conduttrice televisiva di 30 anni ha annunciato di aspettare una. E ormai il parto si avvicina a grandi passi, visto che se tutto andrà come previsto, la neonata verrà alla luce il prossimo 4 maggio. Nelle ultime ore la donna ha pubblicato una sua bellissima foto con ile soprattutto ha svelato un’informazione che tutti aspettavano con ansia. Se per quanto riguarda il sesso non c’erano più dubbi, avendo comunicato a tutti che nascerà una femminuccia, sul fronteera mistero assoluto. E a quasi due mesi dal parto ha fugato ogni dubbio anche su questo aspetto. Infatti, nella didascalia a corredo del post ha scritto ufficialmente il...

