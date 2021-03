Nomadland, il direttore della fotografia contro Tarantino sul digitale (Di martedì 2 marzo 2021) Nomadland, il direttore della fotografia contro Tarantino. Quentin Tarantino e uil digitale non sono mai andati d’accordo, più volte il regista ha avuto parole negative nei confronti del cinema digitale. Cosa disse al Festival di Cannes? Al Festival di Cannes, glin venne fatto notare come “Pulp Fiction” fosse l’unico film ad essere proiettato in 35mm. La risposta secca “la proiezione digitale è la morte del cinema. Il fatto che la maggior parte dei film non siano presentati in 35mm significa che il mondo è perso. La proiezione digitale è solo la televisione nel cinema”. Joshua James Richards vs Tarantino Joshua James Richards, dop di “Nomadland”, non si è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021), il. Quentine uilnon sono mai andati d’accordo, più volte il regista ha avuto parole negative nei confronti del cinema. Cosa disse al Festival di Cannes? Al Festival di Cannes, glin venne fatto notare come “Pulp Fiction” fosse l’unico film ad essere proiettato in 35mm. La risposta secca “la proiezioneè la morte del cinema. Il fatto che la maggior parte dei film non siano presentati in 35mm significa che il mondo è perso. La proiezioneè solo la televisione nel cinema”. Joshua James Richards vsJoshua James Richards, dop di “”, non si è ...

