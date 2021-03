Noemi sostituisce Irama stasera | Sanremo | le sue parole

(Di martedì 2 marzo 2021)sostituirànella puntata dial Festival di2021 nella primissima della kermesse della musica italiana. Ecco le suesostituirà(Getty Images)Sappiamo tutti ormai del cambio conche ha sostituitoper la prima serata del Festival in seguito alla positività di uno dei membri dello staff del secondo. La cantante romana si trova dunque catapultata improvvisamente nella prima serata di una trasmissione che in realtà l’avrebbe dovuta vedere protagonista domani. Sarà molto interessante vedere quello che racconterà la ragazza subito dopo l’esibizione con molti che aspettano anche il Dopo Festival oltre alle esibizioni dal Teatro Ariston. LEGGI ANCHE >>> ...

Irama nella prima serata del Festivalprende il posto di Irama sul palco di Sanremo 2021, nella prima serata del Festival. Nell'attesa di sapere se il cantante potrà prendere ...In particolare, la norma dispone che il trattamento di integrazione salariale, nel caso ... L'AUTORE:Secci LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL'AUTOREQuesta sera non si esibirà come da programma nell’attesa dell’esito del nuovo tampone questa sera verrà sostituito. Al posto di Irama questa sera salirà su palco Noemi. Irama se il nuovo tampone sarà ...Problemi per lo staff di Irama. Nel pomeriggio e a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2021 l’organizzazione ha diramato un comunicato stampa laconico: “In seguito al tampone antigenico, ris ...