No | il cane Willy non cerca casa È stato adottato nel 2017

(Di martedì 2 marzo 2021) Il 1° marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata la foto di unadi taglia media di colore bianco che riposa con accanto una pallina rossa. L’immagine è accompagnata da questo testo: «Lui è, tre anni. Gli è morta la padrona e deve andare al canile. Puoi girarla a + persone x farlo adottare?». Per gli interessati all’adozione, viene fornito un recapito telefonico da contattare. Si tratta di una notizia falsa. Come abbiamo ricostruito in precedenza, questo annuncio risale ale non corrisponde più al vero. Ilha trovato dei nuovi padroni nel mese di settembre dello stesso anno. L'articolo proviene da Facta.