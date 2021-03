Nissan NV300 | benvenuti a bordo

Ultime Notizie dalla rete : Nissan NV300

Gazzetta del Sud

presenta la nuova versione diBUS, con un nuovo motore Euro 6D , linee esterne ridisegnate e una ricca dotazione di tecnologie innovative. L abitacolo distato completamente ...Sponsor In questo numero del Tg Motori: Sesta generazione per Subaru Outback -, il busarriverà in maggio - Defender Works V8 Trophy, per intenditori. abr/ SponsorNuovo design interno ed esterno, nuovi motori e tecnologie di sicurezza più avanzate: come sugli altri LCV della casa, la garanzia è di 5 anni o 160.000 km ...