Niola sulla confessione di Orsato | «Confermata la sudditanza psicologica verso la Juve»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 marzo 2021) Il Corriere dello Sport raccoglie le parole di commento dell’antropologo Marinoalladia Novantesimo minuto. L’arbitro, domenica, è tornato a parlare del mancato rosso a Pjanic in Inter-ntus di tre anni fa. Ha ammesso l’errore., in proposito, dice: «Come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina. All’epoca a Sarri diedero del visionario, ma tutto sommato questo episodio conferma l’esistenza di unanei confronti della. Unache ha finito per condizionare i campionati. Mi sento sollevato, come tutti quelli che hanno a cuore la verità, ma da tifoso del Napoli mi sento defraudato». L'articolo ilNapolista.