Nicole Kidman a sorpresa porta in tv le sue due bambine: non lo aveva mai fatto! (Di martedì 2 marzo 2021) L’immagine è fugace. Dura pochi secondi. Ma le abbiamo riconosciute subito. In questa edizione così strana dei Golden Globe 2021 in cui le star assistevano alla premiazione dal divano di casa, ne abbiamo viste di tutti i colori. Cani, gatti, mariti, mogli e… figli. Come Nicole Kidman, che, per una volta, ha messo da parte la sua reticenza nell’esporre le sue figlie davanti ai riflettori. Lei, candidata come Miglior Attrice per The Undoing, aspettava il risultato seduta tra Keith Urban e le loro bambine Sunday Rose, 12 anni, e Faith Margaret, 10. Nicole Kidman con il marito Keith Urban e le loro figlie Sunday e Faith durante la premiazione dei Golden Globe 2021. Non era mai stata così aperta nel mostrare le sue due figlie più piccole. Nicole Kidman e le figlie anche ... Leggi su amica (Di martedì 2 marzo 2021) L’immagine è fugace. Dura pochi secondi. Ma le abbiamo riconosciute subito. In questa edizione così strana dei Golden Globe 2021 in cui le star assistevano alla premiazione dal divano di casa, ne abbiamo viste di tutti i colori. Cani, gatti, mariti, mogli e… figli. Come, che, per una volta, ha messo da parte la sua reticenza nell’esporre le sue figlie davanti ai riflettori. Lei, candidata come Miglior Attrice per The Undoing, aspettava il risultato seduta tra Keith Urban e le loroSunday Rose, 12 anni, e Faith Margaret, 10.con il marito Keith Urban e le loro figlie Sunday e Faith durante la premiazione dei Golden Globe 2021. Non era mai stata così aperta nel mostrare le sue due figlie più piccole.e le figlie anche ...

saIIydraper : io come nicole kidman dopo aver finalizzato il divorzio da tom cruise - moonflovers : bellissima l'edizione 2016 con laura pausini e nicole kidman, grazie carlo ?? - VanityFairIt : Per i Golden Globe da remoto (causa coronavirus) ha fatto un'eccezione - maskedmutual : altro grande consiglio: the prom su netflix! magnifico film, inspiegabile l'emozione che ti fanno provare le due pr… - 99per100 : #SIMPLETHEBEST Scegli la più grande ATTRICE di tutti i tempi tra: ?? CATHERINE DENEUVE ?? JAMIE LEE CURTIS ??? NICOLE… -