Nesta sfida Brocchi: dai trionfi col Milan al rischio panchina (Di martedì 2 marzo 2021) Due obiettivi opposti, ma le motivazioni non mancano da entrambe le parti. Il Frosinone accoglie il Monza nell'anticipo della 26a giornata di serie B, in un turno infrasettimanale importantissimo per delineare la classifica del campionato cadetto. Per Alessandro Nesta la sfida di questo pomeriggio contro il Monza di Brocchi, è una sorta di ultima chiamata dopo il ko contro la Cremonese che ha messo in guardia la dirigenza ciociara. Compagni di squadra ai tempi del Milan con il quale hanno vinto una Coppa del Mondo per club, due Champions, due Supercoppe europee, uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Praticamente insieme, hanno vinto tutto quello che c'era da vincere in quegli anni passati insieme in maglia rossonera. Ma oggi è un altro giorno, diverso, lontano da quelli festosi in cui i due ex ...

