Nell’avvicinarsi l’8 marzo la Puglia è seconda in Italia per imprese agricole al femminile

(Di martedì 2 marzo 2021) Taranto. Con 23.546attive a conduzione, la, in, èsoltanto alla Sicilia (24.932) per numero di. aziende rosa nel comparto primario. A metterlo in evidenza è lo studio Aforisma per CIA Agricoltorini della. Nella classifica delle province, inoltre, ladetiene il primato assoluto con Foggia, dove sono attive 8.490 realtà imprenditorialidel gentil sesso. Molto positivo anche il dato delle altre province pugliesi: Bari e Bat, insieme, si attestano a quota 7.273, Taranto 3.211, Lecce 2667, Brindisi 1.905. È la provincia di Lecce, però, quella che ha fatto segnare la crescita più significativa delleattive ...