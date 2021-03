Nel successo del film ambientato a Bari anche le macchine della pugliese Werent per il set Oltre che in La vita davanti a sé | azienda di Martina Franca impegnata in “Mission Impossible 7”

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Di seguito il comunicato: La cantante Laura Pausini è stata premiata con un Golden Globe per il brano “Io Sì”, come migliore canzone originale del 2020. È la prima donna ad avere vinto con un brano tutto in italiano. La canzone, infatti, fa partecolonna sonora del“Laa sé” di Edoardo Ponti,e girato tra, Trani e Ostuni, con il sostegno di ApuliaCom. Per girare diverse scene sono state utilizzateimpegnate sul set, in particolar modo nel centro storico di Trani, dove i ragni cingolati sono stati indispensabili per l’allestimento delle luci di scena. Nelle stradine e nei vicoli del centro storico era necessario l’utilizzo di ...