Nel Mi Store di Arese offerta lampo per lo Xiaomi Mi Watch

Per festeggiare l'arrivo in Italia di Xiaomi Mi 11 5G il colosso cinese ha preparato una vendita lampo che prevede il lancio del Mi Watch un prezzo scontatissimo. L'offerta è valida solo nella sede del primo Mi Store italiano nello Store di Arese. Occasione imperdibile, chiunque abiti nelle vicinanze dello Store, cancelli tutti gli impegni e si precipiti al più presto nello Store. Sarà l'occasione per toccare con mano sia lo smartphone che il nuovo Xiaomi Mi 11 5G, che proprio da oggi può essere acquistato anche nel nostro Paese. Solo oggi, dalle 11.30 alle 13.00, e solo nel Mi Store di Arese, potrete infatti acquistarlo all'incredibile prezzo di 49,90 invece di 129,90 euro.

