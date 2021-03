Nei prossimi tre mesi attese 64 milioni di dosi. E AstraZeneca: "Pronti a cedere le licenze" (Di martedì 2 marzo 2021) Maria Sorbi Dopo Pasqua l'accelerazione. Aifa: una fiala sola 6 mesi dopo la guarigione Entro la fine di marzo l'Italia avrebbe dovuto ricevere 20,3 milioni di dosi. In realtà le dosi consegnate alla fine di febbraio non hanno superato i 6 milioni: 4,5 milioni da Pfizer, un milione da AstraZeneca e 250mia da Moderna. Effetto di ritardi, intoppi e approvazioni di altri vaccini rinviate. Ma ora si punta a un'accelerata e qualche buona notizia arriva. Tra aprile e giugno dovrebbero arrivare 64 milioni di dosi e sarà possibile vaccinare 36 milioni di persone, una cifra che permetterebbe di avvicinarsi parecchio a quei 42 milioni di vaccinati necessari per raggiungere l'immunità di gregge. ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Maria Sorbi Dopo Pasqua l'accelerazione. Aifa: una fiala sola 6dopo la guarigione Entro la fine di marzo l'Italia avrebbe dovuto ricevere 20,3di. In realtà leconsegnate alla fine di febbraio non hanno superato i 6: 4,5da Pfizer, un milione dae 250mia da Moderna. Effetto di ritardi, intoppi e approvazioni di altri vaccini rinviate. Ma ora si punta a un'accelerata e qualche buona notizia arriva. Tra aprile e giugno dovrebbero arrivare 64die sarà possibile vaccinare 36di persone, una cifra che permetterebbe di avvicinarsi parecchio a quei 42di vaccinati necessari per raggiungere l'immunità di gregge. ...

Ultime Notizie dalla rete : Nei prossimi Disorganizzazione e pochi medici: ecco perché le fiale (in Italia) restano in frigo ... limite che peraltro probabilmente salterà nei prossimi giorni. 'Le campagna vaccinali - spiega Lopalco - si fanno come abbiamo fatto fra novembre e dicembre con il vaccino anti - influenzale: ...

SCENARIO VACCINI/ 'Accordi, licenze, sviluppo: ecco le cose da fare subito' ... l'Unione Europea ha assicurato che le consegne "aumenteranno nei prossimi mesi" e per questo "è essenziale essere preparati per le campagne di massa", mentre l'Ema " in procinto di autorizzare il ...

Meteo PESARO 2/03/2021: sereno oggi e nei prossimi giorni iL Meteo Le misure cautelari coercitive di mera costrizione e custodiali previste dal c.p.p. Le misure cautelari c.d. coercitive assumono all’interno del nostro ordinamento un’importanza primaria in relazione alla loro capacità di essere ap ...

E’ già tornato in libertà il pensionato-vandalo Il giudice ha stabilito solo l’obbligo di firma una volta a settimana. Ha promesso che risarcirà i danni, ma non spiega perché spacca tutto ...

