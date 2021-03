NBA: Nico Mannion richiamato ai Golden State Warriors dopo le ottime giornate in G League (Di martedì 2 marzo 2021) Nico Mannion rientra alla base. I Golden State Warriors, infatti, dopo le recenti ottime prestazioni del nativo di Siena e figlio di Pace in G League con i Santa Cruz Warriors, la franchigia affiliata, hanno deciso di riportarlo alla corte di Steve Kerr. Nel comunicato stampa che annuncia l’evento, viene inoltre indicato il rientro a roster anche di Jordan Poole. The Warriors have recalled guard Jordan Poole and transferred Two-Way guard Nico Mannion to Golden State from the team’s G League affiliate, the Santa Cruz Warriors: pic.twitter.com/h2HVmH7MRB — Warriors PR (@WarriorsPR) ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021)rientra alla base. I, infatti,le recentiprestazioni del nativo di Siena e figlio di Pace in Gcon i Santa Cruz, la franchigia affiliata, hanno deciso di riportarlo alla corte di Steve Kerr. Nel comunicato stampa che annuncia l’evento, viene inoltre indicato il rientro a roster anche di Jordan Poole. Thehave recalled guard Jordan Poole and transferred Two-Way guardtofrom the team’s Gaffiliate, the Santa Cruz: pic.twitter.com/h2HVmH7MRB —PR (@PR) ...

matty_vanpersie : RT @basketinside360: Nico Mannion torna in NBA! I Golden State Warriors richiamano l'italiano dalla G-League - - OA_Sport : NBA: Nico Mannion si riprende il posto a roster nei Golden State Warriors dopo l'esperienza in G League - geromax67 : RT @SportandoIT: Gli Warriors richiamano Nico Mannion in NBA - SportandoIT : Gli Warriors richiamano Nico Mannion in NBA - basketinside360 : Nico Mannion torna in NBA! I Golden State Warriors richiamano l'italiano dalla G-League - -