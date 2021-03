NBA 2021, i risultati della notte (2 marzo): Brooklyn espugna San Antonio dopo 19 anni, Utah ko a New Orleans (Di martedì 2 marzo 2021) Nella notte appena trascorsa si sono disputate sette partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Successo storico per i Brooklyn Nets, che sbancano San Antonio all’overtime con il punteggio di 113-124 imponendosi su un campo dove non vincevano addirittura da 19 anni. Il protagonista della serata è James Harden, che mette a referto una tripla doppia da 30 punti, 14 rimbalzi e 15 assist senza perdere nemmeno un pallone; bene anche Kyrie Irving (27 punti), mentre agli Spurs non basta la doppia doppia di DeMar DeRozan (22 punti e 11 assist). Vittoria a sorpresa dei New Orleans Pelicans, che superano gli Utah Jazz per 129-124. Dominante Zion Williamson, che chiude con 26 punti e 10 rimbalzi, al quale si aggiungono ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate sette partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Successo storico per iNets, che sbancano Sanall’overtime con il punteggio di 113-124 imponendosi su un campo dove non vincevano addirittura da 19. Il protagonistaserata è James Harden, che mette a referto una tripla doppia da 30 punti, 14 rimbalzi e 15 assist senza perdere nemmeno un pallone; bene anche Kyrie Irving (27 punti), mentre agli Spurs non basta la doppia doppia di DeMar DeRozan (22 punti e 11 assist). Vittoria a sorpresa dei NewPelicans, che superano gliJazz per 129-124. Dominante Zion Williamson, che chiude con 26 punti e 10 rimbalzi, al quale si aggiungono ...

