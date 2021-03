NBA 2020 2021 | Harden super contro San Antonio | New Orleans ferma Utah

(Di martedì 2 marzo 2021) I risultati della notte italiana tra lunedì 1 marzo e martedì 2 marzo ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBA. Brooklyn passa all’OT sul parquet di Sangrazie alla tripla doppia da record di James(30 punti, 15 assist, 14 rimbalzi e 0 palle perse). Luka Doncic sfiora solo la tripla doppia nella vittoria di DallasOrlando, mettendo a referto 33 punti. Nikola Jokic chiude con 39 punti a referto e Denvera Chicago. Newbatte gliJazz, Philadelphia vinceIndiana. Houston incassa la 12esima sconfitta consecutiva, si chiude col successo di PortlandCharlotte. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in ...

Gli appassionati della palla a spicchi americana non vedono l'ora di assistere allo spettacolo messo in scena dalle stelle dell'ogni anno. Dopo la ressegna del, disputata con Kobe Bryant nel ...Il collezionista Pablo Rodriguez - Fraile lo aveva acquistato a ottobreper 67 mila dollari, ... un po' per la spinta del progettoTop Shot, che possono essere definite "figurine virtuali", il ...