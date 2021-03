Navalny | l’intelligence Usa | “C’è Mosca dietro l’avvelenamento” Sanzioni alla Russia

Leggi su tpi

(Di martedì 2 marzo 2021) C’è il governo didi Alexey: a questa conclusione sono giunti i servizi di intelligence statunitensi. Per la vicenda che ha riguardato l’oppositore russo, attualmente in carcere, gli Usa si preparano a imporrea sette alti funzionari russi. Lesono state varate “in accordo con i nostri partner nell’Ue” e sono “un segnale chiaro” inviato a, ha spiegato un funzionario statunitense in condizione di anonimato. “Ribadiamo la nostra richiesta di rilascio immediato e incondizionato del signor”, ha aggiunto la fonte, sottolineando cheamericana ha concluso che il governo russo è responsabile del. All’inizio di febbraio ...