Nasce Alternativa c'è, gli ex M5S: noi opposizione senza leader (Di martedì 2 marzo 2021) Un'associazione, un blog e una piattaforma per condividere contenuti e iniziative con gli iscritti. Sembra il M5S-Rousseau ma è Alternativa c'è, la componente parlamentare del gruppo Misto formata da alcuni espulsi del Movimento 5 stelle dopo la spaccatura sulla fiducia al governo Draghi, con la speranza di diventare gruppo sia alla Camera che al Senato e, in prospettiva, un partito. A breve, spiega una fonte parlamentare, Ac si doterà di questi strumenti: "Facciamo una videoconferenza al giorno, l'Italia è piena di gruppi di attivisti furiosi con il Movimento 5 stelle, lavoreremo con loro per cercare di costruire una realtà nuova".La Nascente forza politica è stata presentata stamattina in una conferenza stampa a Montecitorio: "Non esiste paese al mondo in cui tutte le forze politiche sono in maggioranza, l'esistenza dell'opposizione ...

