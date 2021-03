Napoli, mancano bombole d’ossigeno in farmacia. Caos al Cardarelli: pronto soccorso preso d’assalto (Di martedì 2 marzo 2021) Napoli. C’è di nuovo carenza di ossigeno nelle farmacie del capoluogo partenopeo. Tra le principali cause, la mancata riconsegna delle bombole vuote in farmacia, difficoltà per le forniture nei festivi e aumento della richiesta di gas salvavita da parte dei pazienti Covid e non solo in assistenza domiciliare. Napoli, mancano bombole d’ossigeno in farmacia in città Solo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 marzo 2021). C’è di nuovo carenza di ossigeno nelle farmacie del capoluogo partenopeo. Tra le principali cause, la mancata riconsegna dellevuote in, difficoltà per le forniture nei festivi e aumento della richiesta di gas salvavita da parte dei pazienti Covid e non solo in assistenza domiciliare.inin città Solo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

