Napoli, il punto sugli infortunati: per Osimhen lavoro individuale (Di martedì 2 marzo 2021) Il Napoli ha lavorato questo pomeriggio a Castel Volturno. Gennaro Gattuso ha avuto in gruppo Kostas Manolas ma non Victor Osimhen Il Napoli ha lavorato questo pomeriggio a Castel Volturno in vista dell’impegno di domani pomeriggio contro il Sassuolo. Andrea Petagna ha svolto terapie e tabella personalizzata in palestra. Per Victor Osimhen lavoro individuale in campo. Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo mentre Kostas Manolas ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Ilha lavorato questo pomeriggio a Castel Volturno. Gennaro Gattuso ha avuto in gruppo Kostas Manolas ma non VictorIlha lavorato questo pomeriggio a Castel Volturno in vista dell’impegno di domani pomeriggio contro il Sassuolo. Andrea Petagna ha svolto terapie e tabella personalizzata in palestra. Per Victorin campo. Lozano ha fatto terapie epersonalizzato in campo mentre Kostas Manolas ha svolto quasi tutto ilin gruppo. Leggi su Calcionews24.com

