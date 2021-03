Napoli, dubbio in porta: Meret favorito su Ospina per il Sassuolo (Di martedì 2 marzo 2021) Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso non ha ancora deciso chi sarà il portiere titolare domani contro il Sassuolo fra Meret e Ospina Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso non ha ancora deciso chi sarà il portiere titolare domani pomeriggio contro il Sassuolo. Al momento Alex Meret parte favorito su David Ospina ma no è da escludere un cambio nelle gerarchie con il colombiano che potrebbe trovare una maglia da titolare per la prima volta dall’infortunio accusato contro la Juventus lo scorso 21 febbraio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Il tecnico delGennaro Gattuso non ha ancora deciso chi sarà il portiere titolare domani contro ilfraSecondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico delGennaro Gattuso non ha ancora deciso chi sarà il portiere titolare domani pomeriggio contro il. Al momento Alexpartesu Davidma no è da escludere un cambio nelle gerarchie con il colombiano che potrebbe trovare una maglia da titolare per la prima volta dall’infortunio accusato contro la Juventus lo scorso 21 febbraio. Leggi su Calcionews24.com

