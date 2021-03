Naomi Campbell non sarà presente al Festival di Sanremo 2021: perché, il motivo (Di martedì 2 marzo 2021) perché Naomi Campbell non sarà presente al Festival di Sanremo 2021 come annunciato in precedenza? Il forfait dell’ex top model è arrivato lo scorso 22 febbraio. La decisione è stata maturata per due motivi: paura del Covid e norme anti-Covid americane. Al rientro negli Stati Uniti Naomi avrebbe infatti dovuto osservare un periodo di quarantena. Ma chi è la super top model che avrebbe dovuto inaugurare il Festival (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), quest’anno in onda dal 2 al 6 marzo sempre su Rai 1? Di seguito, tutte le informazioni e le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata. Biografia Naomi Campbell nasce a Londra, nel quartiere di Streatham, il ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021)nonaldicome annunciato in precedenza? Il forfait dell’ex top model è arrivato lo scorso 22 febbraio. La decisione è stata maturata per due motivi: paura del Covid e norme anti-Covid americane. Al rientro negli Stati Unitiavrebbe infatti dovuto osservare un periodo di quarantena. Ma chi è la super top model che avrebbe dovuto inaugurare il(qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), quest’anno in onda dal 2 al 6 marzo sempre su Rai 1? Di seguito, tutte le informazioni e le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata. Biografianasce a Londra, nel quartiere di Streatham, il ...

