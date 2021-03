**Myanmar: Brighi (Italia-Birmania.Insieme), 'è ora di sanzioni contro i militari'** (2) (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - La chiave potrebbe essere invece a Pechino. "Penso - afferma - che la Cina possa e debba offrire una soluzione". E la soluzione passa da una "riforma della Costituzione". Con il concetto di inclusività. A livello europeo, "la Germania che ha anche interessi economici in Birmania e ha ottimi rapporti con la Cina, è sicuramente un Paese chiave". "Se si cominciano a tagliare gli interessi militari - osserva Brighi - sicuramente questo faciliterà la soluzione del problema. Se si punterà a far sì che il Paese diventi un Paese federale dove gli introiti e gli utili provenienti dall'utilizzo delle risorse naturali, in modo corretto, possano essere distribuiti alla popolazione locale che ha sofferto per 50 anni la dittatura e che è rimasta poverissima pur essendo questo un Paese di ricchezze straordinarie". ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - La chiave potrebbe essere invece a Pechino. "Penso - afferma - che la Cina possa e debba offrire una soluzione". E la soluzione passa da una "riforma della Costituzione". Con il concetto di inclusività. A livello europeo, "la Germania che ha anche interessi economici ine ha ottimi rapporti con la Cina, è sicuramente un Paese chiave". "Se si cominciano a tagliare gli interessi- osserva- sicuramente questo faciliterà la soluzione del problema. Se si punterà a far sì che il Paese diventi un Paese federale dove gli introiti e gli utili provenienti dall'utilizzo delle risorse naturali, in modo corretto, possano essere distribuiti alla popolazione locale che ha sofferto per 50 anni la dittatura e che è rimasta poverissima pur essendo questo un Paese di ricchezze straordinarie". ...

