Musica | è morto Bunny Wailer | leggenda del reggae con Bob Marley**

(Di martedì 2 marzo 2021) Kingston, 2 mar. - (Adnkronos) - Il cantante e percussionista giamaicanodel, èall'età di 73 anni in un ospedale di Kingston, capitale della Giamaica, dove era ricoverato dal luglio scorso dopo che era stato colpito da un ictus. L'annuncio della scomparsa è stato dato "The Jamaica Observer" che cita come fonte il suo manager Maxine Stowe. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura giamaicano, Olivia Grange. Il musicista giamaicano era stato membro fondatore nel 1963 della band Thes insieme al suo amico d'infanzia Bob Marley e Peter Tosh. E proprioera il leader deis, raggiungendo la fama internazionale con classici delcome "Simmer Down" e "Stir It Up". Nel ...

ilpost : È morto a 58 anni Claudio #Coccoluto. Tra gli anni Ottanta e Novanta era diventato uno dei dj di musica house più c… - SkyTG24 : E' morto a 74 anni Bunny Wailer, il leader della band di Bob Marley - wireditalia : Ci ha lasciato il dj Claudio #Coccoluto: con il suo stile inconfondibile ha contribuito a dare identità e lustro in… - MaccagnoPier : E' morto Bunny Wailer, leggenda giamaicana del reggae - Corriere_Musica : RT @ilcruccu: È morto Bunny Wailer a 73 anni, leggendario sodale di Bob Marley con gli Wailers -

Ultime Notizie dalla rete : **Musica morto

Giornale di Sicilia

...com'è, del resto in pochi sapevano che da un anno combatteva contro un male. Non è chiaro quale, ma quel che è certo è che fino alla fine non ha mai mollato la sua passione per la, ...a Kingston a 73 anni Bunny Wailer, leader dei Wailers, lo storico gruppo di Bob Marley , in cui aveva suonato fino al 1973, anno del clamoroso successo di Burnin' , il disco in cui sono presenti ...Il talent scout racconta il «filosofo della discoteca»: «Il suo essere fedele alla tradizione lo ha reso diverso da tutti gli altri. Non era strategia, ma solo la sua natura» ..." Nel 1998 avevo 11 anni e un ragazzo del mio paese mi regalo` una cassetta, e da quell’ora la mia vita è cambiata ". Con queste parole Joseph Capriati, dj italiano di fama mondiale e star della techn ...