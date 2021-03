Muore Ian St John | leggenda del Liverpool degli anni ’60

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 2 marzo 2021) Ha fatto in tempo a vedere Mohamed Salah eguagliare appena due settimane fa il suo numero di gol per il(118 gol), Ian Stdei Reds, è morto all’età di 82. Lo stesso club del Mersey ha annunciato la triste notizia, attraverso i propri social. L’ l’attaccante scozzese indossò la maglia dei Reds tra il 1961 e il 1971, per un totale di 425 partite. We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St. The thoughts of everyone atFootball Club are with Ian’s family and friends at this sad and difficult time. Rest in peace, Ian St1938-2021. —FC (@LFC) March 2, 2021 Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.