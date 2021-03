Muore Claudio Coccoluto | il dj italiano più famoso nel mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 marzo 2021)si è spento a soli 58 anni, dopo aver combattuto contro la malattia per un anno . “Cocco”, come lo chiamavano gli amici, non era solo un dj ma anche grafico, direttore artistico e imprenditore “artigiano” di fama internazionale, come amava definirsi. È stato tra i fondatori dellocale romano Goa, una bella vittoria per chi ha tentato la fortuna nella Capitale trasferendosi dalla natia Gaeta, in provincia di Latina. “Mio padre aveva un piccolo negozio a Gaeta, in provincia di Latina, una sorta di bazar dove si vendevano elettrodomestici, chitarre e bombole del gas. Ho giocato sin da piccolo con giradischi, magnetofoni e vinili” ha raccontatoin una intervista a IlGiornaleOff . Il suo non era solo un lavoro, ma una “grande passione” che nasce dall’amore per la musica coltivato fin da ...