Morto Vito Boschetto, lutto per Il Volo: il padre di Ignazio stroncato da un malore improvviso (Di martedì 2 marzo 2021) lutto per Il Volo. È Morto Vito Boschetto, il padre del giovane cantante del trio Ignazio Boschetto. La notizia della sua scomparsa è trapelata solo qualche ora fa: da quanto si apprende, l’uomo ha avuto un malore domenica 28 febbraio. Al momento non ci sono commenti sull’esibizione dei tre tenori al Festival di Sanremo, in programma nella serata di domani, 3 marzo, come omaggio a Ennio Morricone. Massimo riserbo sui profili social de Il Volo. Secondo le prime informazioni, Vito Boschetto è deceduto nella sua casa di Bologna in seguito a un malore improvviso. L’uomo si era trasferito lì qualche anno fa, lasciando la sua città natale Marsala, per stare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021)per Il. È, ildel giovane cantante del trio. La notizia della sua scomparsa è trapelata solo qualche ora fa: da quanto si apprende, l’uomo ha avuto undomenica 28 febbraio. Al momento non ci sono commenti sull’esibizione dei tre tenori al Festival di Sanremo, in programma nella serata di domani, 3 marzo, come omaggio a Ennio Morricone. Massimo riserbo sui profili social de Il. Secondo le prime informazioni,è deceduto nella sua casa di Bologna in seguito a un. L’uomo si era trasferito lì qualche anno fa, lasciando la sua città natale Marsala, per stare ...

